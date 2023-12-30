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Spor, Futbol

Futbol Gelişim Projesi'nin 2023 yılı çalışmaları tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliğiyle hayata geçirilen Futbol Gelişim Projesi'nin 2023 yılı çalışmaları tamamlandı.

Emrah Altunkaya  | 30.12.2023 - Güncelleme : 30.12.2023
Futbol Gelişim Projesi'nin 2023 yılı çalışmaları tamamlandı

İstanbul

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, proje kapsamında 2023-2024 eğitim öğretim yılında 100.000 çocuğun futbolla buluşturulmasının hedeflendiği aktarıldı.

Yıl içerisinde Türkiye'nin dört bir yanında sınıf ile beden eğitimi öğretmenlerinin yanı sıra futbol uzmanlık öğrencilerinin, gönüllü liderlik ve çocuk futbolu antrenör sertifikası eğitimleri alarak okullarında çalışmaya başladığı bildirildi.

2024 yılının Ocak ayında Trabzon, Rize ve Erzurum illerinde verilecek eğitimler ile projede ilk etap çalışmalarının tamamlanacağı kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, projenin paydaşların da büyük desteğiyle planlanan takvimde başarıyla ilerlediğini vurgulayarak, futsalın da proje kapsamına alınması için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Çetin, 100.000 çocuğu futbolla buluşturma hedefiyle başlanan Futbol Gelişim Projesi'ni ülke çapında büyüterek 2024-2025 öğretim yılında 41 ile taşımak için planlamalar yaptıklarını belirtti.

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