Dolar
43.54
Euro
51.45
Altın
4,853.50
ETH/USDT
1,995.80
BTC/USDT
68,193.00
BIST 100
13,589.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fransız futbolcu Sacha Boey, Galatasaray için İstanbul'da

Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Fransız futbolcu Sacha Boey, İstanbul'a geldi.

Emre Doğan  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
Fransız futbolcu Sacha Boey, Galatasaray için İstanbul'da Fotoğraf: Adem Kutucu/AA

İstanbul

Almanya'nın Münih kentinden kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 25 yaşındaki sağ beki kulüp yetkilileri karşıladı.

Sarı-kırmızılıların, son görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından Boey ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sacha Boey, transferin tamamlanması halinde Galatasaray'da ikinci dönemini yaşayacak. Fransız futbolcu, 2021-2024 yıllarında 2,5 sezon görev yaptığı sarı-kırmızılı takımda 83 resmi maça çıkarken, 4 de gol kaydetti.

Galatasaray'ın 2021-2022 sezonu başında 1 milyon 150 bin avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Sacha Boey, 2024 Ocak'ta 30+5 milyon avro karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Boey, Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırmıştı.

Fransız oyuncu, bu sezon Bayern Münih'te tüm kulvarlarda 15 maça çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da Keşmir Dayanışma Günü dolayısıyla program düzenlendi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı
Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını güçlü şekilde kınadı
Osmaniye'de 6 Şubat'taki depremlerden sonra 10 sağlık tesisi hizmete girdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kentsel dönüşümü daha da hızlandırarak devam ettireceğiz
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Hyeon-gyu Oh için Beşiktaş'ta olmak "bir hayalin gerçekleşmesi" gibi

Hyeon-gyu Oh için Beşiktaş'ta olmak "bir hayalin gerçekleşmesi" gibi

Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama

Fransız futbolcu Sacha Boey, Galatasaray için İstanbul'da

Beşiktaş tarihindeki ilk Güney Koreli futbolcu: Hyeon-gyu Oh

Beşiktaş tarihindeki ilk Güney Koreli futbolcu: Hyeon-gyu Oh
Renato Nhaga, Galatasaray tarihindeki ilk Gine-Bissaulu futbolcu oldu

Renato Nhaga, Galatasaray tarihindeki ilk Gine-Bissaulu futbolcu oldu
Renato Nhaga, resmen Galatasaray'da

Renato Nhaga, resmen Galatasaray'da
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet