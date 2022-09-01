Fortuna Sittard, Oğuzhan Özyakup'u kadrosuna kattı

İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Oğuzhan ile 2024'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
AZ Alkmaar ve Arsenal altyapılarında yetişen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2012-2022 yıllarında Beşiktaş'ta forma giydi.
Burak Yılmaz, Doğan Erdoğan, Tunahan Taşçı gibi Türk oyuncuları kadrosunda bulunduran Fortuna Sittard, 4. haftası geride kalan Eredivisie'de puansız son sırada yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.