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Spor, Futbol

Fortuna Sittard, Oğuzhan Özyakup'u kadrosuna kattı

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Fortuna Sittard, Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup'u transfer etti.

Mutlu Demirtaştan   | 01.09.2022
Fortuna Sittard, Oğuzhan Özyakup'u kadrosuna kattı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Oğuzhan ile 2024'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

AZ Alkmaar ve Arsenal altyapılarında yetişen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2012-2022 yıllarında Beşiktaş'ta forma giydi.

Burak Yılmaz, Doğan Erdoğan, Tunahan Taşçı gibi Türk oyuncuları kadrosunda bulunduran Fortuna Sittard, 4. haftası geride kalan Eredivisie'de puansız son sırada yer alıyor.

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