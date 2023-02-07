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Spor, Futbol

FIFA Başkanı Infantino'dan depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Mutlu Demirtaştan   | 07.02.2023
FIFA Başkanı Infantino'dan depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı

İstanbul

Infantino yaptığı açıklamada, "Dünya futbol camiası adına, Türkiye ve Suriye’de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve dostlarına en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yaralananların ve felaketzedelerin üzüntülerini paylaşıyor, onlar için dua ediyoruz. Bu zor zamanlarda iki ülke halklarıyla dayanışma içinde olduğumuzu ve kendilerine desteğimizi ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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