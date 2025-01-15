Fenerbahçe'nin kalecisi Livakovic'in sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı maçın son bölümünde sakatlanan kaleci Dominik Livakovic'in sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi.
İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat file bekçisinin Ataşehir Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR'nda sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiği bildirildi. Livakovic'in tedavisine başlandığı belirtildi.
Dominik Livakovic, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir ile oynanan maçta da sakatlık yaşamış, sağ arka adalesinde yırtık ve kanama olduğu açıklanmıştı.
Sakatlığı sebebiyle Eyüpspor ve Atakaş Hatayspor karşılaşmalarında forma giyemeyen Livakovic, Konya deplasmanında aynı bölgeden sakatlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.