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Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin kalecisi Livakovic'in sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı maçın son bölümünde sakatlanan kaleci Dominik Livakovic'in sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi.

Bozhan Memiş  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Fenerbahçe'nin kalecisi Livakovic'in sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat file bekçisinin Ataşehir Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR'nda sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiği bildirildi. Livakovic'in tedavisine başlandığı belirtildi.

Dominik Livakovic, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir ile oynanan maçta da sakatlık yaşamış, sağ arka adalesinde yırtık ve kanama olduğu açıklanmıştı.

Sakatlığı sebebiyle Eyüpspor ve Atakaş Hatayspor karşılaşmalarında forma giyemeyen Livakovic, Konya deplasmanında aynı bölgeden sakatlandı.

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