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Spor, Futbol

Fenerbahçeli futbolcu Talisca, lösemi tedavisi gören Yusuf Berat'ı unutmadı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, lösemi tedavisi gören 9 yaşındaki Yusuf Berat'ı telefonla arayarak minik taraftara moral verdi.

Bozhan Memiş  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Fenerbahçeli futbolcu Talisca, lösemi tedavisi gören Yusuf Berat'ı unutmadı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı lig maçında tablet aracılığıyla seremoniye bağlanarak maç heyecanı yaşayan 9 yaşındaki Yusuf Berat, Talisca'yla telefonda konuştu.

Minik taraftara sevgi ve desteğini ileten Brezilyalı futbolcu, Yusuf Berat'a forma göndereceğini belirtirken Can Bartu Tesisleri'ne de davet etti.

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