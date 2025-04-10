Fenerbahçeli futbolcu Talisca, lösemi tedavisi gören Yusuf Berat'ı unutmadı

İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı lig maçında tablet aracılığıyla seremoniye bağlanarak maç heyecanı yaşayan 9 yaşındaki Yusuf Berat, Talisca'yla telefonda konuştu.
Minik taraftara sevgi ve desteğini ileten Brezilyalı futbolcu, Yusuf Berat'a forma göndereceğini belirtirken Can Bartu Tesisleri'ne de davet etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.