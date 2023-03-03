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Spor, Futbol

Fenerbahçe'de Yukatel Kayserispor maçının kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Ercan Çakar   | 03.03.2023
Fenerbahçe'de Yukatel Kayserispor maçının kamp kadrosu belli oldu

İstanbul

Sarı-lacivertli takımda Luan Peres, Mert Hakan Yandaş, Nazım Sangare, Michy Batshuayi ve Gustavo Henrique kamp kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'nin Yukatel Kayserispor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde, Serdar Aziz, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Serdar Dursun, Enner Valencia, Joao Pedro, Joshua King

Hazırlıkları tamamladı

Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını da tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, ilk bölümde koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yaptı. 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.



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