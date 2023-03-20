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Spor, Futbol

Fenerbahçe'de milli kaleci Altay Bayındır için imza töreni düzenlendi

Fenerbahçe Kulübü, sözleşmesi 4 yıl uzatılan milli kaleci Altay Bayındır için imza töreni düzenledi.

Emre Doğan  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Fenerbahçe'de milli kaleci Altay Bayındır için imza töreni düzenlendi

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen törende 24 yaşındaki file bekçisi ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu.

Sözleşmesini uzatmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Altay Bayındır, "Çok duygu yüklü bir an. 2019'da camiaya gelmiştim. O zamanki duygularım bambaşkaydı. Şu anda daha farklı olgunlukta, duygu ve düşünceler içerisindeyim. Dört yıl daha bu büyük camia ile birlikte sahada mücadele vereceğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

2019'dan beri forma giydiği Fenerbahçe'de çok güzel anılar biriktirdiğinin altını çizen milli kaleci, "İnşallah gelecek 4 yıl, geçmişte bıraktığım 4 yıldan daha güzel, keyifli, mutlu ve huzurlu geçer. Burada iyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla çok güzel şeyler yaşadım. Dört yıl ağızdan bir anda çıkabiliyor ama bu dört yılın içinde yaşanmış pek çok şey var. İnşallah hep güzelliklerle, mutluluklarla, taraftarımızla iç içe, camiamızın bütün ve beraber olduğu 4 yıl yaşarım. Farklı duygular içindeyim, çok fazla tarif edilip kelimelere dökülebilecek şeyler değil. Çok mutluyum. İnşallah sağlıklı bir şekilde 4 yıl daha hep birlikte geçiririz." şeklinde görüş belirtti.

Ali Koç: Altay'ın ailesine ve sevdiklerine hayırlı uğurlu olsun

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Altay Bayındır'ın Türk futbolunda örnek bir sporcu olmaya devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Camiamıza, Altay'a, Türk futboluna, Altay'ın ailesine ve sevdiklerine hayırlı uğurlu olsun. Biraz geç kaldık ama sonunda 4 sene imzaladık. Önümüzdeki 4 sene içinde neler olur, artık zaman gösterecek. Bildiğim bir şey var ki Altay'ın; hem Fenerbahçe'de sembol hem de Türk futbolunda örnek bir sporcu ve kişilik olmaya devam edeceğinden hiçbir şüphem yok. Allah hem Altay'ın hem de camiamızın her daim yolunu açık etsin."

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