Fenerbahçe'de Altay Bayındır, sakatlığı nedeniyle MKE Ankaragücü maçında oynayamayacak
Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam Ülker Stadı'nda MKE Ankaragücü ile yapılacak maçta, Altay Bayındır'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceğini bildirdi.
İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamada, "Altay Bayındır, belinde yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla bu akşam MKE Ankaragücü ile oynayacağımız maçta forma giyemeyecektir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun durumu yapılacak tetkikler sonrası kesinlik kazanacaktır. Altay Bayındır'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.