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Spor, Futbol

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, sakatlığı nedeniyle MKE Ankaragücü maçında oynayamayacak

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam Ülker Stadı'nda MKE Ankaragücü ile yapılacak maçta, Altay Bayındır'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceğini bildirdi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 15.04.2023 - Güncelleme : 15.04.2023
Fenerbahçe'de Altay Bayındır, sakatlığı nedeniyle MKE Ankaragücü maçında oynayamayacak

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Altay Bayındır, belinde yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla bu akşam MKE Ankaragücü ile oynayacağımız maçta forma giyemeyecektir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun durumu yapılacak tetkikler sonrası kesinlik kazanacaktır. Altay Bayındır'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

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