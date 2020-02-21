Fenerbahçe'de, Adil Rami'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

İstanbul
Fenerbahçe'de, Fransız stoper Adil Rami'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde futbolcunun bilgilerinin bulunduğu bölümde, Rami'nin Fenerbahçe ile sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiği belirtildi.
Sarı-lacivertli kulüp Adil Rami ile 27 Ağustos 2019'da 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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