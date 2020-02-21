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Spor, Futbol

Fenerbahçe'de Adil Rami'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

Fenerbahçe'de, Adil Rami'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Hilmi Sever   | 21.02.2020
Fenerbahçe'de Adil Rami'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

İstanbul

Fenerbahçe'de, Fransız stoper Adil Rami'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde futbolcunun bilgilerinin bulunduğu bölümde, Rami'nin Fenerbahçe ile sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiği belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüp Adil Rami ile 27 Ağustos 2019'da 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.


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