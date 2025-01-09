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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na 3 puanla başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.

Emre Doğan, Bozhan Memiş  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na 3 puanla başladı Fotoğraf: Cemal Yurttaş - AA

İstanbul

Maçın 2. dakikasında Fenerbahçe öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Cenk Tosun, son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. En Nesyri'nin altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

27. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu Mert Müldür, kafayla Yusuf Akçiçek ile buluşturdu. Yusuf, kale sahası önünde göğsüyle düzelttikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

45+1. dakikada konuk ekip üçüncü golü buldu. İrfan Can'ın soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, Bartuğ Elmaz'ın önüne düştü. Bu oyuncunun penaltı noktasının biraz gerisinde bekletmeden çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3.

Fenerbahçe, müsabakanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda her iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve sarı-lacivertli ekip, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

İlk kez 11'de başlayan 3 isimden gol katkısı

Fenerbahçe'de bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkan Yusuf Akçiçek, Bartuğ Elmaz ve Cenk Tosun, Kasımpaşa karşısında skora katkı vermeyi başardı.

Cenk Tosun, maçın 2. dakikasında En-Nesyri'nin golünde yaptığı asistle takımının öne geçmesine katkı sağlarken, Yusuf Akçiçek ve Bartuğ Elmaz da gol kaydeden isimler oldu.

Mert Müldür'ün pasında yakın mesafeden düzgün vuruşla fileleri havalandıran Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe formasıyla kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

Sarı-lacivertli ekipte ikinci sezonunu geçiren Bartuğ Elmaz da Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü Kasımpaşa karşısında kaydetti. 21 yaşındaki futbolcu geçen sezon Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birer asist yapmıştı.

Mert Hakan Yandaş 7 maç sonra sahada

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında oyuna ikinci yarıda dahil olurken 7 maç aradan sonra sahada görev yaptı.

Bellona Kayserispor ile deplasmanda oynanan müsabakada forma giydikten sonra sakatlık yaşayan Mert Hakan Yandaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag ve Athletic Bilbao, Trendyol Süper Lig'de ise Gaziantep FK, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve ikas Eyüpspor maçlarında forma giyemedi.

Ligde son oynanan Atakaş Hatayspor karşılaşmasında teknik direktör Jose Mourinho tarafından kadroya dahil edilen ancak süre almayan Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında 46. dakikada Sebastian Szymanski'nin yerine oyuna girdi.

Genç oyuncu Muharrem Cizgili ilk kez forma giydi

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, 18 yaşındaki Muharrem Cizgili'ye ikinci yarıda şans verdi.

Sarı-lacivertli formayı kariyerinde ilk kez giyen genç oyuncu, müsabakanın 80. dakikasında Mert Müldür'ün yerine oyuna dahil oldu.

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