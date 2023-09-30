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Spor, Futbol

Fenerbahçe yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Murat Kaya  | 30.09.2023 - Güncelleme : 30.09.2023
Fenerbahçe yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

İstanbul

Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Bu sezon ligde oynadığı 6 maçı da kazanarak topladığı 18 puanla lider durumdaki sarı-lacivertliler, teknik direktör İlhan Palut'la iyi bir çıkış yakalayan ve 11 puanla 4. sırada bulunun Çaykur Rizespor engelini de aşarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de iki eksik

Fenerbahçe, Rize ekibiyle maçında iki oyuncusundan yararlanamayacak.

Sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

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