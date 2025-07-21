Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oldu
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile eşleşti. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk’i elerse Rangers-Panathinaikos’un kaybedeniyle, RAMS Başakşehir ise Konferans Ligi’nde Cherno More’yi elerse Viking-Koper galibiyle karşılaşacak.
İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 3. eleme turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.
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Organizasyona 3. eleme turuna lig yolundan dahil olan Fenerbahçe, eski futbolcusu Robin van Persie'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Feyenoord'un rakibi oldu.
Üçüncü eleme turunda ilk karşılaşmalar 5-6 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.
Eşleşmeler şu şekilde:
Şampiyonlar yolu
RFS (Letonya) - Malmö (İsveç) / Kopenhag (Danimarka) - Drita (Kosova)
KuPS Kuopio (Finlandiya) - Kairat (Kazakistan) / Slovan Bratislava (Slovakya) - Zrinjski (Bosna Hersek)
Lech Poznan (Polonya) - Breidablik (İzlanda) / Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Kızılyıldız (Sırbistan)
Rijeka (Hırvatistan) - Ludogorets (Bulgaristan) / Noah (Ermenistan) - Ferencvaros (Macaristan)
Hamrun Spartans (Malta) - Dinamo Kiev (Ukrayna) / Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
Shkendija (Kuzey Makedonya) - FCSB (Romanya) / Shelbourne (İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan)
Lig yolu
Brann (Norveç) - Salzburg (Avusturya) / Club Brugge (Belçika)
Rangers (İskoçya) - Panathinaikos (Yunanistan) / Viktoria Plzen (Çekya) - Servette (İsviçre)
Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz)
Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe (Türkiye)
Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda eşleştiği Hollanda'nın Feyenoord ekibinin teknik direktörlüğünü sarı-lacivertli takımın eski golcüsü Robin van Persie yapıyor.
Eşleşmede ilk maç 5 ya da 6 Ağustos'ta Hollanda'da oynanacak. Rövanş müsabakası ise 12 Ağustos'ta Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılacak.
Hollanda'nın Rotterdam kentinin takımı olan Feyenoord; Ajax ve PSV Eindhoven'ın ardından ülkenin en çok şampiyonluk kazanan kulübü. 16 lig şampiyonluğu, 14 Hollanda Kupası bulunan Feyenoord, 5 kez de Hollanda Süper Kupası'nı müzesine götürdü.
Geçen sezonun ikinci yarısında takımın başına geçen teknik direktör Robin van Persie, kırmızı-beyazlı ekiple 11 lig maçında 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe ile 5 kez karşılaştı
Fenerbahçe ile Feyenoord, kulüp tarihlerinde 1'i hazırlık müsabakası olmak üzere 5 kez karşılaştı.
İki ekip ilk kez, 2002-2003 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşı karşıya geldi.
Feyenoord, sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kazanırken, İstanbul'daki müsabakadan da 2-0'lık galibiyetle ayrılarak Fenerbahçe'yi organizasyon dışına itmişti.
Sarı-lacivertliler, Feyenoord'la 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta mücadele etti.
Fenerbahçe, rakibini hem sahasında hem de Hollanda'da 1-0'lık skorlarla mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip gruptaki 6 maçta 13 puanla Manchester United'ın önünde grubu lider bitirip üst tura yükselirken, 7 puanla grubu 3. sırada tamamlayan Feyenoord ise Avrupa'dan elenmişti.
Fenerbahçe ile Feyenoord son olarak hazırlık müsabakasında karşı karşıya geldi. 21 Temmuz 2018'de Ülker Stadyumu'nda oynanan maç, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.
Avrupa'da 3 kupa kazandı
Maçlarını 51 bin kişilik Kuip Stadı'nda oynayan kırmızı-beyazlı ekip, Avrupa'da 3 kez kupa kazanmayı başardı.
1969-1970 UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanmayı başaran Feyenoord, UEFA Kupası'nda da 2 kez mutlu sona ulaştı.
1973-1974 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanan Feyenoord, 2001-2002 sezonunda da bu başarısını tekrar etti.
Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında mücadele eden Feyenoord, 8 maç sonunda 13 puan toplayarak 19. oldu ve üst tura yükseldi.
Son 16 turunda Inter'le eşleşen Feyenoord, ilk maçı evinde 2-0, ikinci maçı da deplasmanda 2-1 kaybederek elendi.
İstanbulspor'dan Diarra'yı transfer etti
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını yürüten Feyenoord, şu ana kadar kadrosunu 5 oyuncuyla takviye etti.
Twente'den Sem Steijn, Porto'dan Gonçalı Borges, Groningen'den Luciano Valente ve Dordrecht'ten Liam Bossin'i kadrosuna katan kırmızı-beyazlılar, son olarak İstanbulspor forması giyen 22 yaşındaki Gaoussou Diarra'ya imza attırdı.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 3. eleme turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi.
Beşiktaş, 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'i geçmesi durumunda 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers (İskoçya)-Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.
Üçüncü eleme turunda maçlar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.
Eşleşmeler şu şekilde:
Şampiyonlar yolu
Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Kızılyıldız (Sırbistan) / Noah (Ermenistan) - Ferencvaros (Macaristan)
Rijeka (Hırvatistan) - Ludogorets (Bulgaristan) / Shelbourne (İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan)
RFS (Letonya) - Malmö (İsveç) / KuPS Kuopio (Finlandiya) - Kairat (Kazakistan)
Hamrun Spartans (Malta) - Dinamo Kiev (Ukrayna) / Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
Slovan Bratislava (Slovakya) - Zrinjski (Bosna Hersek) / Lech Poznan (Polonya) - Breidablik (İzlanda)
Shkendija (Kuzey Makedonya) - FCSB (Romanya) / Kopenhag (Danimarka) - Drita (Kosova)
Ana yol
Celje (Slovenya) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) / Banik Ostrava (Çekya) - Legia Varşova (Polonya)
Fredrikstad (Norveç) / Midtjylland (Danimarka) - Hibernian (İskoçya)
Lugano (İsviçre) - CFR Cluj (Romanya) / Levski Sofia (Bulgaristan) - Braga (Portekiz)
PAOK (Yunanistan) - Wolfsberger (Avusturya)
Viktoria Plzen (Çekya) - Servette (İsviçre) / Sheriff (Moldova) - Utrecht (Hollanda)
Anderlecht (Belçika) - Hacken (İsveç) / Brann (Norveç) - Salzburg (Avusturya)
Rangers (İskoçya) - Panathinaikos (Yunanistan) / Beşiktaş (Türkiye) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)