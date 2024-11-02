Dolar
34.33
Euro
37.25
Altın
2,736.32
ETH/USDT
2,489.20
BTC/USDT
69,447.00
BIST 100
8,891.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının kamp kadrosunu açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Can Öcal  | 02.11.2024 - Güncelleme : 02.11.2024
Fenerbahçe, Trabzonspor maçının kamp kadrosunu açıkladı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadroda şu isimler yer alıyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor
MSB'den, terör örgütü PKK'nın kaçırarak zorla örgüt faaliyetlerinde kullandığı çocuklara ilişkin paylaşım
Van'da hastanede silahlı saldırı sonucu biri sağlık çalışanı 2 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Geçmişte alamadığımız bazı ürünleri şimdi dünyanın dört bir yerine ihraç ediyoruz
Karaman'daki Yollarbaşı Göleti'nde kuraklığın etkisi görülüyor

Benzer haberler

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının kamp kadrosunu açıkladı

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının kamp kadrosunu açıkladı

Kayseri'de gol yok

Trabzonspor Başkanı Doğan: En önemli konumuz vergi ve piyasaya kalan borçlardan kurtulmak

Sivasspor sahasında kazandı

Sivasspor sahasında kazandı
Fenerbahçe'nin borcunun 12 milyar 571 milyon lira olduğu açıklandı

Fenerbahçe'nin borcunun 12 milyar 571 milyon lira olduğu açıklandı
"Sarı Kanarya" adını verdiği kağıt toplama aracıyla hayalindeki kamyon için ter döküyor

"Sarı Kanarya" adını verdiği kağıt toplama aracıyla hayalindeki kamyon için ter döküyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet