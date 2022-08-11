Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Oyuncuların hepsi istediklerimizi karşıladılar
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Slovacko ile deplasmandaki rövanşta 1-1 berabere kalıp play-off turuna yükselen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, turu geçmek ve oyunculara maç ritmi kazandırmak hedeflerine ulaştıklarını söyledi.
UHERSKE HRADİSTE
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk maçta 3-0 yendiği Çekya temsilcisi Slovacko ile deplasmandaki rövanşta 1-1 berabere kalıp play-off turuna yükselen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, turu geçmek ve oyunculara maç ritmi kazandırmak hedeflerine ulaştıklarını söyledi.
Deneyimli teknik adam, maçtan sonra Mestsky Fotbalovy Stadion Miroslava Valenty'de düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Bu maçta Fenerbahçe için iki hedef olduğunu aktaran Jesus, "Birincisi elde ettiğimiz avantajla skoru korumak, turu geçmek. İkincisi de çok süre almayan oyuncuların oynaması. Lig maçından farklı 7 oyuncu oynattık bugün. Oyunculara maç ritmi ve form kazandırmak bizim için önemli. Oyuncuların hepsi de istediklerimizi karşıladılar ve gösterdiler ki biz bu takımda herkese güvenebiliriz. Benim hedefim de bu. Önemli olan bu iki faktördü bizim için." diye konuştu.
Saha içinde bir basketbol antrenörü gibi oyun ve oyunculara dokunuşuyla ilgili soruya cevap veren Jesus, "Teknik direktörün işi bu. Her zaman oyuncularına sahada yardım etmeli, pozisyon, disiplin ve davranış anlamında onları her zaman uyarmalı. Tabii ki bu her zaman mümkün olmuyor. Her zaman maçı yaşıyorum, onlara yardım etmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
"Arda çok iyiydi"
Jesus, Arda Güler'i çok sık uyarmasıyla ilgili de "Arda biraz hakemlerle fazla konuşuyordu, yardımcı hakemle de. Genç oyuncu olduğu için en çok ona söylememiz, uyarmamız lazım. Yaşı çok genç ama bugün sahadaki eforu çok iyiydi." şeklinde konuştu.
"Fenerbahçe Avrupa Ligi ile ilgili hedef güncellemesi yapabilir mi?" sorusuna karşılık "Öncelikli hedefimiz gruplara kalmak, sonra da gidebildiğimiz kadar ileriye gitmek." diyen Jesus, şöyle devam etti:
"Çünkü Fenerbahçe Avrupa kulüpler sıralamasında hak etmediği şekilde çok aşağılarda. Her zaman yukarıda olması gerekiyor. Yarışmacı bir takım olduğunu tekrar göstermesi gerekiyor ama bu yavaş yavaş olacak bir şey. Fenerbahçe'nin hedefi benim Benfica'dayken oynadığım gibi her zaman yukarılarda oynamak olmalı."
"Şampiyonlar Ligi maçı hariç hiç kaybetmedik"
Play-off turunda karşılaşacakları Austria Wien ekibiyle ilgili de konuşan deneyimli hoca, "Henüz rakibimizi detaylı incelemedik, fırsat olmadı. Pazartesi lig maçı var, öncelikli hedefimiz bu maç. Sonra Avrupa'daki rakibimizin hazırlıklarına başlayacağız. Her şey sırasıyla. Ama bugün bu turu geçmek önemliydi. Hiç kaybetmedik. Uzatma dakikalarında Dinamo Kiev'e kaybettiğimiz Şampiyonlar Ligi maçı hariç." değerlendirmesinde bulundu.
Oyuncularına maç ritmi kazandırmanın önemli olduğunu tekrarlayan Jesus, oyuncular arasında forma rekabeti artırmak gerektiğini de sözlerine ekledi.
Attila Szalai: Çok çalışarak yolumuza devam edeceğiz
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk maçta 3-0 yendiği Çekya temsilcisi Slovacko ile deplasmandaki rövanşta 1-1 berabere kalıp play-off turuna yükselen Fenerbahçe'de futbolculardan Attila Szalai, takıma yeni katılan oyuncuların gayet iyi oyuncular olduğunu söyledi.
Szalai, maçtan sonra Mestsky Fotbalovy Stadion Miroslava Valenty çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bugünkü hedeflerinin tur atlamak olduğunu, buraya da kazanmak için geldiklerini belirten Szalai, "Ama maalesef beraberlikle sonuçlanan bir maç oldu. Tur atladığımız için mutlu olduğumu söyleyebilirim ama bizler açısından kolay bir maç olmadığını da eklemeliyim. Rakip zaman zaman maç içerisinde bizlere zorluklar çıkardı ama maçın genelinde iyi bir performans ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Çok çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Pazartesi günü oynayacağımız lig maçına en iyi şekilde hazırlanacağız." diye konuştu.
Defans oyuncularının ve yeni katılan diğer oyuncuların gayet iyi oyuncular olduğunu aktaran Attila Szalai, "Aynı zamanda karakterli oyuncular. Bizler de aynı hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sadece defans anlamında değil bence ofans anlamında da geliştirmemiz gereken noktalar var. Teknik ekip ve hocamız bizi bu noktada hazırlıyor. Bizler de sıkı şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hem hocanın sistemine hem de birlikte oynamaya, adapte olmaya çalışıyoruz. Bana göre iyi bir yolda olduğumuzu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçeli oyuncu İsmail Yüksek: Bu formayla sahada en iyi şekilde mücadele etmeye çalışıyorum
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk maçta 3-0 yendiği Çekya temsilcisi Slovacko ile deplasmandaki rövanşta 1-1 berabere kalıp play-off turuna yükselen Fenerbahçe'de futbolculardan İsmail Yüksek, maça iyi başladıklarını ancak konsantrasyon eksikliğiyle maçın eşitlikle bittiğini söyledi.
İsmail Yüksek, maçtan sonra Mestsky Fotbalovy Stadion Miroslava Valenty çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Maçın istedikleri gibi sonuçlanmadığını ve 3-0'ın avantajıyla buraya geldiklerini belirten İsmail, "Sahaya çıktığımızda ilk hedefimiz kazanmaktı, kazanarak turu geçmek istedik. İlk yarı istemediğimiz bir oyun vardı sahada. Konsantrasyon eksikliği biraz fazlaydı bizde. İkinci yarı maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Golle birlikte devam ediyorduk. Konsantrasyon eksikliğiyle rakip beraberliği yakaladı ve maç 1-1 bitti." diye konuştu.
Tur atladıkları için mutlu olduklarını aktaran İsmail, "Taraftarımıza daha iyi bir oyun izletmek isterdik ama gerçekten üç günde bir maç oynuyoruz. Bu aralar yoğun bir süreçteyiz. Takım da oldukça yorgun." ifadelerini kullandı.
İsmail Yüksek, şunları kaydetti:
"Benim için bu sene ilklerle dolu. Taraftarımızın önündeki ilk maçımızda istemediğim bir şekilde kart yedim. Unutmak tabii ki zor, hayallerimin olduğu bir platform. İstemediğin bir anla karşılaşıyorsun ve dünyan başına yıkılıyor ama ayağa kalkmak önemli. Ben de hocamın bana verdiği her dakika, sahaya en iyi şekilde performansımı koymaya çalışıyorum. Bu formayla sahada en iyi şekilde mücadele etmeye çalışıyorum."
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