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Spor, Futbol

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus: Bu mağlubiyetin bir numaralı sorumlusu benim

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, mağlubiyetin sorumluluğunu aldığını söyledi.

Süha Gür   | 08.01.2023
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus: Bu mağlubiyetin bir numaralı sorumlusu benim

İstanbul

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını belirtti.

İlk yarıda dengeli bir oyun sergilediklerini vurgulayan Jesus, "Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Böyle bir skorla kaybetmeyi beklemiyorduk. İlk yarıda dengeli bir oyun vardı, iki takım da bazı pozisyonlar üretti. Fenerbahçe'nin ürettikleri daha netti ama devre arasına 1-0 geride girdik. 2. yarıya iyi başladık ama zaman ilerledikçe bazı oyuncularımız gerginlik yaşadı. Galatasaray daha öz güvenli görünüyordu, attıkları gol de bunu artırdı. Yine bir maçı 11 kişi tamamlayamadık, bu sezon 6. maçımız. Bu mağlubiyetin bir numaralı sorumlusu benim." ifadelerini kullandı.

Yaşadıkları mağlubiyetin transfer sürecindeki düşüncelerini değiştirmeyeceğini anlatan Portekizli teknik adam, şöyle devam etti:

"Maçtan önce oyuncularıma şunu söylemiştim. 'Bugünkü maçı kazanmak bizi şampiyon yapmayacak ya da kaybetmek şampiyonluktan etmeyecek. Bu maç şampiyonu belirlemeyecek.' Dört puan fark oluştu ama çok belirleyici olduğunu düşünmüyorum çünkü biz de 5 puan farkla liderlik. Bunun değişken olabileceğini düşünüyorum. Stadyum organizasyonu için başkanımız, yönetim ve taraftarları tebrik etmek istiyorum. Uzun zamandır böyle atmosfer görmemiştim. Bu mağlubiyette en az suçlu onlar çünkü kazanmak için her şeyi yapmışlardı. Nasıl daha önce birlik olduysak aynı şekilde devam etmemiz ve bu 4 puanı kapamamız gerekiyor. Dengeli bir lig. Bu maç transferde düşüncemizi değiştirmeyecek."

Ligde henüz ilk yarının bitmediğini hatırlatan Jesus, şunları aktardı:

"Biz bugün evimizde Galatasaray'a kaybettik ama bakarsınız deplasmanda kazanabiliriz Galatasaray'a karşı. Galatasaray kazandı çünkü daha iyi olan taraftı. Fenerbahçe olarak normalde yapmadığımız hatalar yaptık. Bu da bugünkü farkı oluşturdu. Kariyerimde çok geriden gelip şampiyon oldum ya da öndeyken şampiyonluk kaybettim. Bu, işimizin parçası. Bu durumdan çıkmak için telafi etmemiz gerekiyor. Her zamankinden daha çok birlik olmamız gerekiyor. Almış olduğumuz mağlubiyetin bahanesi yok. Kimseyi suçlamak istemiyorum, dış faktörler yok. Bugünkü mağlubiyetin sebebi benim."

Jesus, ilk 5 sıradaki takımlara gol atmakta zorlandıklarının hatırlatılması üzerine, "Ligde 19 takım var sadece 5-6 takımdan oluşmuyor lig. Şu ana kadar 42 gol attık. Bu takımlara çok gol atamadık ama her maç aynı önemde. Bir ayrım yapmıyorum." şeklinde konuştu.

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