Dolar
34.25
Euro
37.11
Altın
2,732.35
ETH/USDT
2,612.60
BTC/USDT
66,766.00
BIST 100
8,747.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara’da Angola Meclis Başkanı Carolina Cerqueira ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe-Manchester United maçını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Manchester United takımını konuk edeceği maçta Fransa Futbol Federasyonundan hakem Clement Turpin düdük çalacak.

Fatih Erel  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
Fenerbahçe-Manchester United maçını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak müsabakada Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.

Video Yardımcı Hakem odasında ise Jerome Brisard görev yapacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazi Osman Çamlı: FETÖ elebaşının rezil olmuş halini daha çok görmeyi isterdim
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı
Karadeniz'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor
15 Temmuz Gazisi Çetin Yıldız'dan "Göbekten bağlı olduğu topraklarda öldü" açıklaması
Kocaeli'de bir evde doğal gaz patlaması sonucu 7 kişi yaralandı

Benzer haberler

Fenerbahçe-Manchester United maçını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek

Fenerbahçe-Manchester United maçını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek

Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, İsmail Kartal döneminin uzağında kaldı

Fenerbahçe 9. haftayı 1 puanla kapattı

Fenerbahçe'de Samsunspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'de Samsunspor maçının kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak
Fenerbahçe, Galatasaray'dan 4 yüzücüyü kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Galatasaray'dan 4 yüzücüyü kadrosuna kattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet