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Spor, Futbol

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı 3 Şubat'ta yapılacak

Bozhan Memiş  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı 3 Şubat'ta yapılacak

İstanbul

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı, 3 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Kalamış Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantı, 10.30-13.30 saatleri arasında yapılacak.

Kulüp, divan kurulu toplantısına misafir kabul edilmeyeceğinin ve bu konuda hassasiyet gösterilmesinin de altını çizdi.

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