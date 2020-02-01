Euro
6.63
Dolar
5.98
BIST 100
119,140.10
Altın
1,586.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'e ulaştı
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe Kulübü, kiralanan ve transfer olan genç futbolcuları açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, ara transfer döneminde kiralanan ve transfer olan genç futbolcuları açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 01.02.2020
Fenerbahçe Kulübü, kiralanan ve transfer olan genç futbolcuları açıkladı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Genç oyuncularımızdan Cebrail Akbulut TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor'a, Okan Turp TFF 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a 2019-2020 sezonunun sonuna kadar, Barış Alıcı ise Belçika 2. Lig ekiplerinden Westerlo'ya 1,5 yıllığına kiralanmıştır. Oyuncularımızdan Yusuf Mert Tunç Portekiz 2. Lig ekiplerinden Varzim SC'ye, Abdullah Yiğiter ise TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a geri alma opsiyonuyla transfer olmuştur." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
20 soruda yeni koronavirüs salgını
'Yüzyılın Anlaşması' mı, 'Yüzyılın İhaneti' mi?
Trump’ın 'Vadedilmiş Topraklar' planı
Belçika'nın 'imtiyazlı' terör örgütü: PYD/PKK
Premier lig'de Brexit etkisi

Benzer haberler

Fenerbahçe Kulübü, kiralanan ve transfer olan genç futbolcuları açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, kiralanan ve transfer olan genç futbolcuları açıkladı

MKE Ankaragücü ara transferin son gününde 15 futbolcuyu kadrosuna kattı

Kevin-Prince Boateng resmen Beşiktaş'ta

Trabzonspor yeni transferleri için imza töreni düzenledi

Trabzonspor yeni transferleri için imza töreni düzenledi
Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı

Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı
İbrahima Yattara yeniden Türkiye'de

İbrahima Yattara yeniden Türkiye'de