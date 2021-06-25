Euro
10.40
Dolar
8.70
BIST 100
1,410.79
Altın
1,776.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu aday listesini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, seçimli olağan genel kurul öncesi yönetim kurulu aday listesini açıkladı.

Erkan Tiryaki   | 25.06.2021
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu aday listesini açıkladı

Ankara

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bugün ve yarın yapılacak kongrede Ali Koç'un başkanlığa tekrar seçilmesi durumunda yönetiminde şu isimlerin yer alacağı belirtildi:

Asil Üyeler: Erol Bilecik, Burak Ç. Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, A. Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin

Yedek Üyeler: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte Kovid-19'la mücadelede 18 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına başlandı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
AB liderleri, Birliğin Kovid-19'la mücadelede uluslararası dayanışmaya bağlılığını teyit etti
Kazakistan'ın başkentindeki kampanyada Kovid-19 aşısı olanlardan bir kişiye çekilişle ev hediye edilecek
İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kapalı alanda maske takma zorunluğu yeniden getiriliyor

Benzer haberler

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu aday listesini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu aday listesini açıkladı

Fenerbahçe'de Eyüp Yeşilyurt başkan adaylığı için gerekli imza şartını sağlayamadı

Fenerbahçe Kulübünden Aziz Yıldırım'a cevap

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kongreye katılmayacağını açıkladı

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kongreye katılmayacağını açıkladı
TFF Tahkim Kurulu, yabancı oyuncu kuralına itirazları reddetti

TFF Tahkim Kurulu, yabancı oyuncu kuralına itirazları reddetti
Ali Koç: Pazartesi günü hocamızı açıklayacağız

Ali Koç: Pazartesi günü hocamızı açıklayacağız