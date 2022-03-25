Dolar
14.85
Euro
16.35
Altın
1,959.63
ETH/USDT
3,136.60
BTC/USDT
44,379.00
BIST 100
2,175.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Maltepe’de bir binada çıkan yangın diğer binalara da sıçradı
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe, Güney Koreli genç futbolcu Jin-ho Jo ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Güney Kore'nin Jeonbuk Kulübü'nden transfer ettiği 19 yaşındaki Jin-ho Jo ile sözleşme imzaladı.

Ercan Çakar   | 25.03.2022
Fenerbahçe, Güney Koreli genç futbolcu Jin-ho Jo ile sözleşme imzaladı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Güney Kore Futbol Federasyonu ile olan pürüzlerin FIFA nezdinde giderilmesinin ardından Jin-ho Jo ile amatör sözleşme imzalandığı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lisansı çıkarılan oyuncunun, sezonun kalan bölümünde Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyeceği belirtilerek, "Futbol takımlarımızın ikinci Güney Koreli üyesine akademimize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya Sağlık Bakanı, eyaletlerden Kovid-19 salgınında acil önlem almasını istedi
Çin'de son 24 saatte 1366, Hong Kong'da 13 bin 74 Kovid-19 vakası tespit edildi
Avustralya’ya gidecekler için Kovid-19 test zorunluluğu 17 Nisan'da kaldırılacak
Türkiye'de 16 bin 894 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 975 bine yaklaştı

Benzer haberler

Fenerbahçe, Güney Koreli genç futbolcu Jin-ho Jo ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Güney Koreli genç futbolcu Jin-ho Jo ile sözleşme imzaladı

Salih Özcan, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildi

Mesut Özil: Aslolan Fenerbahçe'dir

TFF'nin antrenör eğitim programları sürüyor

TFF'nin antrenör eğitim programları sürüyor
Burak Yılmaz milli takım kampından ayrıldı

Burak Yılmaz milli takım kampından ayrıldı
İtalyan basınından Dünya Kupası eleştirisi: Kanepede izleyeceğimiz bir başka kupa

İtalyan basınından Dünya Kupası eleştirisi: Kanepede izleyeceğimiz bir başka kupa