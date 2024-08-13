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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu

Fenerbahçe Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fransa'nın Lille takımıyla yapacağı müsabaka öncesi milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun maç kadrosundan çıkartıldığını duyurdu.

Can Öcal  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynayacağı Lille maçı öncesi oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, arka adale gerilmesi nedeni ile maç kadrosundan çıkarılmıştır. Adana Demirspor maçında oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz, iki günü yenilenme çalışması ile geçirmiş ancak bugün yapılan antrenmanda ağrının devam etmesi üzerine kadroda olmaması uygun görülmüştür." denildi.

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