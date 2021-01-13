Fenerbahçe, efsanesi Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 9'uncu yılında andı

İstanbul
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan anma mesajında, "13 Ocak 2012'de büyük bir üzüntüyle ebediyete uğurladığımız, camiamızın ve Türk sporunun önemli değeri, efsanemiz Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 9'uncu yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.
Bitti kalem,— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 13, 2021
Doldu defter,#EfsanelerÖlmez 𝓛𝓮𝓯𝓽𝓮𝓻...
Ordinaryüsümüzü saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. pic.twitter.com/GcAWP8M32W
Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe formasıyla 1950'de Milli Küme şampiyonluğu yaşarken, fileleri 14 kez havalandırarak gol kralı oldu.
Türkiye Ligi'nde de 3 şampiyonluk yaşayan efsane isim, sarı lacivertli formayla toplamda 4 Türkiye, 3 İstanbul Ligi şampiyonluğu kazandı. 43 yaşına kadar futbol oynayan Lefter’in golcülüğü için taraftarlar, "Ver Lefter'e, yaz deftere" tezahüratları yapmıştı.
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