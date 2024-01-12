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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Bosna Hersekli futbolcu Krunic ile prensipte anlaştı

Fenerbahçe Kulübü, sezon başından beri kadrosuna katmak istediği Bosna Hersekli Rade Krunic ile prensipte anlaştığını duyurdu.

Süha Gür  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Fenerbahçe, Bosna Hersekli futbolcu Krunic ile prensipte anlaştı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz, orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Krunic'i kadroya katmak için yoğun çaba harcamış ancak transfer gerçekleşmemişti.

Tecrübeli oyuncunun, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

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