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Spor

"Dört Büyükler" NeXT Sosyal'de yerini aldı

Türk futbolunun "Dört Büyükler"i sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e katıldı.

Emrah Oktay  | 05.08.2025 - Güncelleme : 06.08.2025
"Dört Büyükler" NeXT Sosyal'de yerini aldı

İstanbul

Türk futbolunda "Dört Büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, yerli ve milli sosyal medya platformu NeXT Sosyal'de yerini aldı.

Sosyal medyada geniş kitlelere hitap eden kulüpler, NeXT Sosyal'den de paylaşımlar yapacak.

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