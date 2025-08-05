"Dört Büyükler" NeXT Sosyal'de yerini aldı
Türk futbolunun "Dört Büyükler"i sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e katıldı.
İstanbul
Türk futbolunda "Dört Büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, yerli ve milli sosyal medya platformu NeXT Sosyal'de yerini aldı.
Sosyal medyada geniş kitlelere hitap eden kulüpler, NeXT Sosyal'den de paylaşımlar yapacak.
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