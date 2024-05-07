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Spor, Futbol

Fenerbahçe Başkanı Koç ve İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Bozhan Memiş  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
Fenerbahçe Başkanı Koç ve İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Başkanı Koç ve İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu "Sportmenliğe aykırı hareket" sebebiyle disipline gönderildi.

Süper Lig kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor, Yılport Samsunspor, Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor, çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildi.

Bitexen Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" sebebiyle PFDK'ye sevk edilirken, 35. haftada oynanan maçlarda kırmızı kart gören VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu Sofiane Feghouli "kural dışı hareketi" ve "hakareti" sebebiyle, Antalyasporlu oyuncu Van de Streek de "kural dışı hareketi" nedeniyle disipline gönderildi.

Sahadan çekilen Vanspor FK disipline sevk edildi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un son haftasında Bursaspor deplasmanında sahadan çekilen AcnTurk Sigorta Vanspor FK, "Müsabakayı terk etmeleri" sebebiyle disipline sevk edildi.

Trendyol 1. Lig'den Eyüpspor, Adanaspor, Ahlatcı Çorum FK, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Boluspor, Sakaryaspor da PFDK'ye sevk edilen kulüpler oldu.

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