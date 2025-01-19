Fenerbahçe, Adana'dan 3 puanla dönüp zirveyle farkı 6'ya indirdi

Adana
Adana Demirspor'u deplasmanda 4-0'la geçen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın berabere kaldığı haftada hata yapmayarak zirveyle arasındaki farkı 6'ya indirdi.
Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, sarı-lacivertli ekip 2. yarıda 2 kez golü bulmasına karşın VAR uyarısının ardından goller geçersiz kılındı.
Gollerin ardından pozisyonları yeniden izleyen hakem Halil Umut Meler, En-Nesyri'nin kaydettiği golde İrfan Can Kahveci'nin, İrfan Can Kahveci'nin golünde ise En-Nesyri'nin faul yaptığına karar verdi.
56. dakikada Akdeniz ekibi, Yusuf Barası'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Sarı-lacivertli ekip 69. dakikada En-Nesyri'nin golüyle öne geçerken, Faslı golcü 71. dakikada fileleri bir kez daha havalandırdı.
Maçta 2 gol atan En-Nesyri, 74'te Dzeko'nun golünde asisti yaparken, karşılaşmada son sözü 90+2. dakikada Cenk Tosun söyledi.
Ligde 7 maç sonra gol yemedi
Adana Demirspor'u deplasmanda 4-0'lık skorla geçen Fenerbahçe, ligde 7 maç sonra kalesinde gol görmedi.
Süper Lig'in 12. haftasında iç sahada Net Global Sivasspor'u 4-0'lık skorla geçen sarı-lacivertli takım, bu maçın ardından çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alırken, bu maçların hepsinde gol yedi.
Jose Mourinho'nun ekibi, 7 maç aradan sonra kalesini gole kapatmayı başardı.
Cenk Tosun siftah yaptı
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Cenk Tosun, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Adana Demirspor karşısında attı.
90+2. dakikada Sofyan Amrabat'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından kale sahası içine gönderdiği ortaya uçarak kafayı vuran Cenk Tosun, takımının 4. golünü atarken maçın da skorunu ilan etti.
Edin Dzeko'nun yerine 76. dakikada oyuna dahil olan Cenk, bu sezon ligde forma giydiği 5. maçta golle buluştu.
Cenk Tosun, Adana Demirspor müsabakası öncesinde Fenerbahçe formasıyla 10 resmi maçta 187 dakika sahada kalmıştı.
En-Nesyri gol sayısını 10'a çıkardı
Adana Demirspor karşısında 69 ve 71. dakikalarda fileleri havalandıran Youssef En-Nesyri, Süper Lig'deki gol sayısını 10'a çıkarırken Fenerbahçe'nin de Dzeko'yla birlikte en golcü ismi oldu.
Faslı oyuncu, Edin Dzeko'nun attığı golde asisti yapan isim olurken, Adana Demirspor karşısında 3 gole direkt etki etti.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 28. resmi maçına çıkan En-Nesyri, bu karşılaşmalarda 14 gol kaydederken, 4 de asist yaptı.
Tadic oyuna girdi, golü attırdı
Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Adana Demirspor karşısında yaptığı 2 asistle galibiyette pay sahibi oldu.
Mücadelenin 66. dakikasında Oğuz Aydın'ın yerine oyuna dahil olan deneyimli oyuncu, En-Nesyri'nin attığı 2 golde de asisti yapan isim oldu.
Ligde daha önce oynadığı 18 maçta 8 gol atıp 8 de asist yapan Dusan Tadic, Adana Demirspor karşısında asist sayısını 10'a çıkardı.
Dzeko 3 maç sonra golle buluştu
Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, 74. dakikada skoru 3-0'a getiren golü atarken ligde 3 maç sonra golle buluştu.
En-Nesyri'nin soldan yaptığı ortada kaleci Deniz'in boşa çıkmasıyla meşin yuvarlağı kapan Bosna Hersekli golcü, yakın mesafeden fileleri havalandırırken ligdeki gol sayısını da 10'a yükseltti.
RAMS Başakşehir karşısında bulduğu golün ardından ikas Eyüpspor, Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında gol bulamayan deneyimli futbolcu, Adana Demirspor karşısında bu seriyi bozmayı başardı.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 29 resmi maça çıkan Edin Dzeko, 15 gol atarken 4 de asist yaptı.
İlk yarı
4. dakikada İrfan Can Kahveci'nin Szymanski'ye derinlemesine pasında kaleci Deniz Dönmezer topa hakim oldu.
13. dakikada Szymanski'nin sol köşeden kullandığı kornerde yükselen Mert Müldür'ün kafa vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.
24. dakikada Fred'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde En-Nesyri'nin vuruşunda, top üst direkten geri döndü.
33. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren İzzet Çelik'in ceza sahası dışına pasında çizgi üzerinde Alioui'nin vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat'tan top geri döndü.
38. dakikada Alioui'nin sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Tolga Kalender'in vuruşunda, top kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.
42. dakikada Dzeko'nun İrfan Can Kahveci'ye doğru gönderdiği top yerden sekince Abdulsamet Burak'ın ters vuruşunda, top direğin yanından kornere çıktı.
Maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
İkinci yarı
50. dakikada Dzeko'nun pasında En-Nesyri'nin ceza sahası çizgisi üstünde vuruşunda, top direğe çarpıp ağlara gitti. Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu monitörden izledi. Meler, Fenerbahçe atağı başlarken İrfan Can Kahveci'nin Maestro'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.
63. dakikada ceza sahasında En-Nesyri vurmadan önce araya giren Tolga Kalender'in müdahalesiyle topu önünde bulan İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla gitti. Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu monitörden izledi. Meler, En-Nesyri'nin Tolga Kalender'e faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etme kararı aldı.
69. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta Tadic'in ortasında ceza sahasında En-Nesyri'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
71. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Tadic'in ceza sahası içinde aşırtma ortasında kale sahasında yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, meyin yuvarlak ağlara gitti: 0-2
74. dakikada Fenerbahçe 3'üncü golü buldu. Sol kanattan En-Nesyri'nin ortasında topu göğsüyle yumuşatan Dzeko'nun vuruşunda, top ağlara gitti: 0-3
90+2. dakikada Fenerbahçe 4'üncü gole ulaştı. Amrabat'ın sağ kanattan ortasında Cenk Tosun'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4
Fenerbahçe karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.