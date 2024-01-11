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Spor, Futbol

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, kupada Olympiakos ile berabere kaldı

Mutlu Demirtaştan  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, kupada Olympiakos ile berabere kaldı

İstanbul

Yunanistan Kupası son 16 turu ilk maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, sahasında Olympiakos ile 1-1 berabere kaldı.

Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan mücadelede Olympiakos, 45. dakikada Sotirios Alexandropoulos'un golüyle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

Panathinaikos, bu gole 65. dakikada Fotis Ioannidis ile cevap verdi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın rövanşı, 17 Ocak'ta Olympiakos'un ev sahipliğinde oynanacak.

Fatih Terim yönetiminde üçüncü maçına çıkan Panathinaikos, ligde oynadığı iki karşılaşmadan galip ayrılmıştı.

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