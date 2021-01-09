Fatih Terim, Galatasaray'da 8 bininci gününü yaşadı
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Fatih Terim, 4046 gün Galatasaray formasını giyerek burada profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladı. Terim, teknik direktör olarak dört dönemde 3954 gün görev yaptı." denildi.
İstanbul
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulüpte futbolcu ve teknik adam olarak 8 bininci gününü yaşadı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Fatih Terim, Galatasaray'da aktif olarak görev aldığı 8 bininci gününü yaşıyor." denildi.
Açıklamada, Fatih Terim'in 8 Temmuz 1974'te Adana Demirspor'dan Galatasaray'a transfer olduğu hatırlatılarak, "Efsane olacağı sarı-kırmızılı camiaya ilk kez adım atan Fatih Terim, 4046 gün Galatasaray formasını giyerek burada profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladı. 1 Temmuz 1996 tarihinde teknik direktör olarak Galatasaray'a geri dönen Fatih Terim, teknik direktör olarak dört dönemde 3954 gün görev yaptı." ifadeleri kullanıldı.
Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takımda futbolcu olarak 4 Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluğu yaşadığı aktarıldı. Terim'in teknik direktörlük döneminde ise Galatasaray'a bir UEFA Kupası, 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası ve 3 TSYD Kupası şampiyonlukları yaşatarak adını unutulmazlar arasına yazdırdığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.