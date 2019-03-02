Fenerbahçe, 3 hafta sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi.

4. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Hücum yönünün sağından paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Moroziuk'un altıpas içine ortasında Melnjak'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

❮ ❯ Fenerbahçe evinde güldü Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları, Ülker Stadyumu'nda karşılaştı. Fenerbahçeli oyuncu Mathieu Valbuena (28), bir pozisyonda Çaykur Rizespor oyuncusu Abdullah Durak (5) ile mücadele etti. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )

18. dakikada Tolgay'dan aldığı pasla rakip yarı sahanın ortalarından kaleye yönelen Zajc'ın ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşunda top üstten auta çıktı.

22. dakikada Valbuena'nın hücum yönünün solundan kullandığı köşe vuruşuna kale sahası içinde ayak sokan Serdar Aziz'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

31. dakikada Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda altıpasta Volkan'ın yumrukladığı top ceza sahası içinde Nakoulma'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden seken topa kafa vuruşunda Volkan Demirel meşin yuvarlağı kontrol etti.

40. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası için sağ çaprazda topla buluşan Zajc'ın yerden ortasında savunmaya çarpan top arka direkte Hasan Ali Kaldırım'ın önünde kaldı. Hasan'ın şutunda yine savunmadan seken meşin yuvarlak bu sefer kale sahası solunda Moses'ın önünde kaldı. Moses'ın sol ayağıyla vuruşunda kalecinin müdahale ettiği topu Soldado ağlarla buluşturdu: 2-1.

42. dakikada Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı. Maçın 20. dakikasında sarı kart gören Moroziuk, 42. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

45. dakikada Mehmet Topal'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top direğin üstünden dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe, soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

İkinci yarı

46. dakikada sağdan Moses'ın ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içi sol çaprazında Hasan Ali'nin önünde kaldı. Hasan Ali'nin gelişine vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı son anda çıkardı. Atağın devamında pozisyon ofsaytla sonuçlandı.

52. dakikada Boldrin'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Umar'ın şutunda, top ceza sahası dışına açılan Volkan'a çarparak taça gitti.

55. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Boldrin'in pasıyla sağ taraftan savunma arkasına sarkan Muriç'in arka direğe yerden pasında, gelişine Melnjak'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

62. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına gelen Valbuena'nın direkt kaleye şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

66. dakikada Umar'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan ve Skrtel'den sıyrılan Muriç'in sağ ayağıyla yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

80. dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Serdar Aziz ile Saadane arasında yaşanan pozisyonda hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR'a giden Halil Umut Meler, pozisyonu yardımcı hakem Ceyhun Sesigüzel ile izledikten sonra penaltıya hükmetti.

84. dakikada penaltı için topun başına gelen Moses, topu ağlara gönderdi: 3-2.

90+5. dakikada gelişen hızlı atakta Isla'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Ekici'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunda, Gökhan Akkan meşin yuvarlağı son anda çıkardı.

3 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi

Sarı-lacivertliler, üstünlüğünü koruyarak oldukça zorlandığı maçı kazanıp, 3 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 28'e çıkardı.

Çaykur Rizespor ise 6 maç sonra yenildi. Ligin ikinci yarısında ilk kez yenilen Karadeniz ekibi, 28 puanda kaldı.

2000. maçında güldü

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde çıktığı 2000. maçından mutlu ayrıldı.



Ligdeki 61 sezonun tamamında yer alan Fenerbahçe, 2000. maçında 1132. galibiyetini elde etti.

Penaltıya VAR incelemesi

Hakem Halil Umut Meler, Fenerbahçe lehine verdiği penaltı kararını VAR incelemesi sonrası bozmadı.



Maçın 80. dakikasında Marwane Saadane'nin Soldado'ya yaptığı hareket sonucu hakem Meler, penaltı noktasını gösterdi.



VAR odasından gelen uyarı sonucu pozisyonu inceleyen Meler, yardımcı hakemi Ceyhun Sesigüzel'i de yanına çağırdı. Hakemlerin incelemesi sonucunda penaltı kararı geçerli oldu.

Serdar Aziz siftah yaptı

Fenerbahçe'nin milli stoperi Serdar Aziz, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan transfer edilen Serdar, Fenerbahçe'yle çıktığı ikinci lig maçında gol sevinci yaşadı.

Serdar, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını ise 3'e yükseltti.

Soldado, yaklaşık 10 ay sonra

Fenerbahçe'nin İspanyol santrforu Soldado, yaklaşık 10 ay sonra Kadıköy'de gol sevinci yaşadı. Takımının Çaykur Rizespor karşısındaki 2. golünü atan Soldado, Kadıköy'de son olarak geçen sezonun 34. haftasında 19 Mayıs 2018'de Atiker Konyaspor karşısında rakip fileleri havalandırmıştı. İspanyol futbolcu, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını ise 2'ye yükseltti.

Öte yandan, sarı-lacivertlilerin penaltıdan golünü kaydeden Victor Moses de 6. lig maçında 2. golünü attı.

Ayew cezalı duruma düştü

Fenerbahçeli futbolcu Andre Ayew, sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Maçın 58. dakikada oyuna giren Ayew, aynı dakika içinde sarı kart gördü. Ayew, sarı kart cezası nedeniyle gelecek hafta Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.