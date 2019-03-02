Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.08
Dolar
5.33
BIST 100
104,103.30
Altın
1,313.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım konuşuyor
logo
Spor, Futbol

IFAB'dan futbola yeni kurallar

İskoçya'da toplanan IFAB, kasıtsız ya da kazayla bir futbolcunun eliyle gol atması ya da gol atma şansı yakalamasına izin verilmemesini kabul etti.

Yunus Kaymaz  | 02.03.2019
IFAB'dan futbola yeni kurallar

İstanbul

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), elle oynama başta olmak üzere bazı konularda kural değişikliği kararları aldı. 

İskoçya'nın Aberdeen kentinde 133. toplantısını gerçekleştiren IFAB, 1 Haziran 2019 tarihinden geçerli olmak üzere bazı kural değişikliklerine gitti.

IFAB'dan yapılan açıklamada, elle oynama pozisyonlarının masaya yatırıldığı belirtilerek, kasıtsız ya da kazayla bir futbolcunun eliyle gol atması durumunda golün geçerli sayılmayacağı, futbolcunun gol atma şansı yakalaması durumunda da pozisyonun devam etmeyeceği kaydedildi.

Futbolda zaman geçirmenin önüne geçmek isteyen IFAB, oyuncu değişiklikleri sırasında çıkan futbolcunun kendisine en yakın yerden oyun alanını terk etmesine karar verirken, centilmenlik dışı hareketlerde bulunan saha kenarındaki teknik heyete de sarı ve kırmızı kart gösterilebilmesi kuralını getirdi.

Serbest atışlarda, hücum eden takımın oyuncularının baraja en az bir metre uzakta olmasını kararlaştıran IFAB, topun hakeme çarpmasının da aralarında yer aldığı belli koşullarda hakem atışı yapılması değişikliğini kabul etti.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin bundan sonra futbolun bir parçası olacağının vurgulandığı açıklamada, FIFA'nın bu konuda IFAB'a tam destek vereceği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Netanyahu’nun yargılanması İsrail genel seçimlerini ne kadar etkiler?
Ömer el-Beşir'in tedbirleri Sudan'da gerilimi azaltabilecek mi?
Doğu Akdeniz kimin mavi vatanı
Doları körükleyen küresel kıskaç
Küreselleşmenin cenaze töreni: 55. Münih Güvenlik Konferansı

Benzer haberler

Beşiktaş Kayseri'den bir puanla dönüyor

Beşiktaş Kayseri'den bir puanla dönüyor

'Medipol Başakşehir maçını kaybetmek istemiyoruz'

'Galatasaray maçına hazırız'

Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi

Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi
'O akşamki yaşadıklarımız kelimelerle ifade edilemez'

'O akşamki yaşadıklarımız kelimelerle ifade edilemez'
TFF'de 7 yıllık Demirören dönemi bitti

TFF'de 7 yıllık Demirören dönemi bitti