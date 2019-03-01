Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü sahalarında Medipol Başakşehir ile oynayacakları maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Sarı-siyahlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde sürdürürken, teknik direktör Erol Bulut, antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi eleyerek yarı finale çıktıkları için mutlu olduklarını aktaran Bulut, "Göztepe'yle oynadığımız kupa maçında eksik olmamıza rağmen 120 dakika boyunca sahada olan futbolcularım en iyi mücadeleyi verdi. 'Biz final oynamak istiyoruz.' dedik, inşallah bu sene gerçekleşecek. Sadece final değil, kupayı da almak istiyoruz." diye konuştu.

"Galip gelmeye çalışacağız"

Süper Lig'de karşılaşacakları Medipol Başakşehir'in kaliteli bir kadroya sahip olduğunu dile getiren Erol Bulut, şunları kaydetti:

"Tabii biz onlarla şampiyonluk yarışında değiliz. Konumlarımız farklı. Biz şu an bulunduğumuz konumdan mutluyuz, beşinci sıradayız. Üst sıralarda ne kadar kalabilirsek kalmak istiyoruz. İlk yarı bittiğinde, 'İkinci yarı başladığında ilk 7-8 haftayı atlatalım, ondan sonra gerçek hedefimiz ortaya çıkacak.' dedim, o durumdayız. Tabii ki Başakşehir karşısına çıkıp, eksik olmamıza rağmen sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Orada da galip gelmeye çalışacağız ama kaybetmemek istiyoruz. En azından bir puan almak istiyoruz."

"Okan Buruk beni yanlış anladı"

Erol Bulut, bir basın mensubunun "Çaykur Rizespor maçı sonrası 'Adalet istiyorum, gerisini siz tamamlayın.' demiştiniz. Bir şey değişti mi?" şeklindeki sorusunu şöyle cevapladı:

"Çaykur Rizespor maçı sonrası VAR ile ilgili birkaç söz sarf ettim ama meslektaşım Okan Buruk bunu yanlış anladı ve benimle ilgili konuştu. Ona da buradan mesaj göndereyim, bize verilmeyen penaltı pozisyonunu bir izlesin, topa ilk kim dokunuyor, kendi kararını kendisi verir. Okan hoca işini iyi yapan bir teknik direktör ama hakemlerden kendisi de dert yandı ve ceza aldı, onun da düşünmesi lazım.

Futbolcuların görüşleri

Evkur Yeni Malatyaspor'un forveti Eren Tozlu, son haftalarda istemedikleri sonuçlar aldıklarını anlatarak, "Medipol Başakşehir, iyi ve alternatifli bir kadroya sahip. Biz de kendi sahamızda oynayacağız. Son haftalarda ligde kötü bir gidişatımız var ve buna son vermek istiyoruz. Bizim de kendimize göre hedeflerimiz var. Galip gelmek istiyoruz. Eksiklerimiz var ama sonuçta sahaya 11 kişi çıkıyoruz. Oynayan, oynamayan herkes elinden geleni yapıyor. İnşallah istediğimiz sonuçla ayrılırız." ifadelerini kullandı.

Kaleci Ertaç Özbir ise güçlü bir rakiple karşılaşacaklarını belirterek, "Sahaya inanarak çıktığımızda puan ya da puanlarla ayrılacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.