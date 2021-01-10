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Spor

A Milli Erkek Hentbol Takımı Polonya'ya 35-24 yenildi

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup maçında konuk olduğu Polonya'ya 35-24 yenildi.

Mutlu Demirtaştan   | 10.01.2021
A Milli Erkek Hentbol Takımı Polonya'ya 35-24 yenildi

İstanbul

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup maçında konuk olduğu Polonya'ya 35-24 yenildi.

Plock kentindeki Orlen Arena'da oynanan 4. hafta karşılaşmasının ilk yarısını ev sahibi ekip, 16-12 önde tamamladı.

İkinci devrede farkı açan Polonya, mücadeleyi 35-24 kazanarak ikinci galibiyetini aldı.

İlk maçında deplasmanda Hollanda'ya 27-26 mağlup olan millilerin Slovenya ile yapması gereken ikinci karşılaşma yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü hafta maçında ise evinde Polonya'ya 29-24 yenilmişti.


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