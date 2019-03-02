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Spor, Futbol

5 gollü maçın kazananı Bursaspor

Ligin 24. haftasında Bursaspor konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 3-2 yenmesini bildi.

Sergen Sezgin  | 02.03.2019
5 gollü maçın kazananı Bursaspor

Bursa

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Bursaspor konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.

6. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Orta sahanın gerisinden Ndinga'nın rakip savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta, topla buluştuktan sonra kaleci Okan Kocuk'u geçen Emre Kılınç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

19. dakikada Bursaspor skoru eşitledi. Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Erdoğan'ın ceza alanı içine yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Shehu, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

46. dakikada Bursaspor, öne geçme fırsatını kullanamadı. Sağ kanatta topla buluşan Badji'nin yaptığı ortaya kale önünde iyi yükselen Yusuf Erdoğan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

55. dakikada ev sahibi ekibin atağında, ceza alanı ön çizgisinde topa buluşan Sakho'nun ara pasıyla sağ köşede kaleciyle karşı karşıya kalan Shehu'nun şutunda, top auta gitti.

57. dakikada soldan gelişen Bursaspor atağında Yusuf Erdoğan hızla rakip savunmanın arkasına sarktı. Kaleye doğru yönelen Yusuf'u, Douglas arkadan müdahale ederek düşürünce hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. 

58. dakikada topun başına gelen Sakho'nun kullandığı penaltı vuruşunu, kaleci Tolgahan Acar kurtardı.

62. dakikada Bursaspor öne geçti. Ceza alanına gelen uzun topu iyi kontrol eden Yusuf Erdoğan, topu Sakho'ya gönderdi. Savunmanın müdahalesinin ardından seken topla buluşan Saivet, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

89. dakikada Demir Grup Sivasspor skoru tekrar eşitledi. Sol kanatta kazanılan serbest vuruşta Özer Hurmacı'nın ceza alanına yaptığı ortada rakip savunma oyuncularından seken top Ndinga'nın önünde kaldı. Rahat pozisyonda topa sert bir şekilde vuran Ndinga, meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 2-2.

90+7. dakikada Bursaspor bir kez daha öne geçti. Rakip savunmadan seken topta ceza alanı dışı sol çaprazda buluşan Aytaç Kara, yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2.

Bursaspor, karşılaşmayı 3-2 kazandı.

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