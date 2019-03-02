Beşiktaş Kayseri'den bir puanla dönüyor

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş maçı 2-2 beraberlikle sona erdi.

❮ ❯ İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Beşiktaş Kadir Has Stadyumu'nda karşılaştı. Takımının beraberlik golünü atan Kravets (sağ 2) arkadaşlarıyla gol sevinci yaşadı. ( Müzahim Zahid Tüzün - Anadolu Ajansı )

13. dakikada Adriano, ceza alanına girer girmez arka direğe pasını gönderdi. Ortaya koşu yapan Burak Yılmaz'ın altıpas içerisinde kaleyi sol çaprazdan gören pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Lung meşin yuvarlağı kontrol etti.

23. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Lopes'in pasında penaltı noktasında topla buluşan Varela, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlak farklı bir şekilde auta gitti.

35. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Caner Erkin'in ortasında arka direkte yükselen Vida kafasıyla topu penaltı noktasına çıkardı. Vida'nın pasında savunma oyuncularının arasından iyi yükselen Burak Yılmaz'ın kafa şutunda kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

38. dakikada sol taraftan Caner Erkin'in kullandığı kornerde altıpas içerisinde uygun pozisyonda topla buluşan Hutchinson'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

40. dakikada Umut Bulut'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortada Kravets'in ıskaladığı pozisyonda topu iyi takip eden Varela'nın arka direkten kaleye gönderdiği şutta kaleci Karius meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

42. dakikada sağ kanttan rakiplerini çalımlayarak ceza alınan giren Quaresma'nın pasında altıpas içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ljajic'in vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk devresi Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

53. dakikada Şamil Çinaz, kendi yarı alanının ortasından gönderdiği pasla savunmanın arkasına koşu yapan Kravets'i topla buluşturdu. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kravets'in uygun pozisyonda şutunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.57. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Sol kanttan gelişen Kayserispor atağında, Varela'nın ortasında penaltı noktası üzerinde Kravets'in kafa şutunda, meşin yuvarlak kaleci Karius'un solundan ağlarla buluştu: 1-1.62. dakikada Kayserispor öne geçti. Kendi yarı alanından topu çıkarmaya çalışan Hutchinson'a baskı yaparak topu kapan Deniz Türüç, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Deniz'in birkaç metre topu sürdükten sonra kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Karius'un sağından filelerle buluştu: 2-1.79. dakikada sağ taraftan Lopes'in kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Kravets topu kafasıyla arkaya aşırdı. Penaltı noktası üzerinde top önünde kalan Şamil Çinaz'ın şutunda, sağ direk dibine yönelen meşin yuvarlağı kaleci Karius uzanarak kontrol etti.90. dakikada rakip yarı alanı sol taç çizgisi önünde kazanılan serbest vuruşu Caner Erkin ile Quaresma paslaşarak kullandı. Quaresma aldığı pası koşu yapan Caner'in önüne bıraktı. Caner Erkin'in sol çaprazdan altıpasa doğru orta-şut karışımı gönderdiği topa kimse müdahale edemedi ve meşin yuvarlak sekerek uzak köşeden ağlarla buluştu: 2-2.Kayseri'deki karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.