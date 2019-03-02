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Spor

Ankaragücü vefat eden taraftarları için tören düzenleyecek

Sarı-lacivertli kulüp, kazada vefat eden taraftarları için yarın tören düzenleyecek.

Ö.Buğra Ersavaş  | 02.03.2019
Ankaragücü vefat eden taraftarları için tören düzenleyecek

Ankara

MKE Ankaragücü Kulübü, taraftarlarını taşıyan otobüsün Afyonkarahisar'da yaptığı kazada hayatını kaybedenler için yarın tören düzenleyecek. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor maçının ardından dönüş yolculuğunda yaşanan trafik kazasında hayatlarını kaybeden Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz için saat 10.30'da Tandoğan Tesisleri'nde tören yapılacak.

Vefat eden taraftarlardan Mert Turgut Çakır'ın cenaze namazı, Karacaören TOKİ Mevlana Camisi'nde öğleyin kılınacak. Çakır'ın naaşı, Altındağ Karacaören Mezarlığı'na defnedilecek.

Merhum Eren Açıkgöz ise memleketi Bartın'ın Milne köyünde toprağa verilecek. 

Kartal'dan taziye mesajı 

MKE Ankaragücü'nün eski teknik direktörü İsmail Kartal, yaşanan üzücü olay nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı.

Kartal mesajında, "Görev aldığım süreçte taraftarlarımızın MKE Ankaragücü'nü yürekten sevdiğine her zaman şahit oldum. İki canımız MKE Ankaragücü yolunda vefat ettiler. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar, camiamıza ve kardeşlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı. 

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