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Avustralya Açık elemelerinde 3 Türk tenisçi mücadele edecek

Avustralya Açık'ın elemelerinde 3 Türk tenisçi mücadele edecek.

Mutlu Demirtaştan   | 09.01.2021
Avustralya Açık elemelerinde 3 Türk tenisçi mücadele edecek

İstanbul

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde 3 Türk tenisçi mücadele edecek.

Türkiye adına tek kadınlarda Çağla Büyükakçay ve Pemra Özgen, tek erkeklerde ise Cem İlkel'in korta çıkacağı Avustralya Açık'ın 10-13 Ocak'ta oynanacak eleme müsabakalarının kura çekimi gerçekleştirildi.

Klasmanın 178. basamağında bulunan Çağla Büyükakçay, ilk tur maçı için yarın korta çıkacak. Milli tenisçi, 15 yaşındaki Andorralı raket Victoria Jimenez Kasintseva ile karşı karşıya gelecek.

Tek kadınlarda 212. sırada yer alan Pemra Özgen, ilk turda Ukraynalı dünya 163 numarası Anhelina Kalinina ile kozlarını paylaşacak. Tek erkeklerde ise 219. basamakta bulunan Cem İlkel’in ilk turdaki rakibi elemelerin 26 numaralı seribaşı Alman Peter Gojowczyk olacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eleme müsabakalarına bu sene kadınlarda Dubai, erkeklerde ise Doha ev sahipliği yapacak.


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