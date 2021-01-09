Euro
9.03
Dolar
7.38
BIST 100
1,540.61
Altın
1,848.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray'dan gol yağmuru

Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray, rakibini 6-0'lık farklı skorla yendi.

Emrah Oktay   | 09.01.2021
Galatasaray'dan gol yağmuru

İstanbul

Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray, rakibini 6-0'lık farklı skorla yendi.

Sarı-kırmızılı ekip, adeta maça golle başladı. Arda Turan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Emre Taşdemir, bekletmeden pasını ceza sahası içi sol çaprazdaki Diagne'ye aktardı. Senegalli futbolcu, maçın 27. saniyesinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

11. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Übeyd yatarak topun sahibi oldu.

14. dakikada Sefa Yılmaz'ın ara pasında kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan Soner Dikmen, şutunu çekmeden önce araya giren Marcao, meşin yuvarlağı kornere göndererek kaleci Okan Koçuk ile karşı karşıya kaldı. Soner Dikmen gol vuruşunu yapmasından önce Marcao son anda topa müdahale ederek kornere gönderdi.

19. dakikada Soner Dikmen'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda bekletmeden vuruşunu yapan Johansson, topu auta attı.

25. dakikada Emre Taşdemir'in soldan ortasında savunma arkasına sarkan Oğulcan Çağlayan'ın kaleciyle karşı karşıya bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

30. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Arda Turan'ın pasıyla ceza sahası yayının sağında topla buluşan Belhanda, yerden düzgün bir şut çıkardı. Meşin yuvarlak, kaleci Übeyd'in sağından ağlarla buluştu: 2-0.

44. dakikada sarı-kırmızılılar bir gol daha buldu. İlk Süper Lig maçına çıkan kaleci Übeyd'in kısa düşen vuruşunda topu kapan ve ceza sahasına giren Belhanda, sağ çaprazda yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 3-0.

45+2. dakikada Galatasaray, farkı 4'e çıkardı. Emre Taşdemir'in soldan ortasında Gençlerbirliği savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası dışı sol çaprazda Oğulcan Çağlayan aldı. Bu oyuncu, pasını Arda Turan'a aktarırken, Arda da topu bekletmeden ceza sahası içi sağ çaprazdaki Belhanda'ya verdi. Faslı futbolcu, uygun durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.

Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth Kovid-19 aşısı oldu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 378 bini geçti
İran Sağlık Konseyi: Kovid-19 süresince 200'ü aşkın doktor öldü, 3 bini ülkeden ayrıldı
İtalya'da Kovid-19 aşısı olanların sayısı 500 bini geçti

Benzer haberler

Galatasaray'dan gol yağmuru

Galatasaray'dan gol yağmuru

Cenk Tosun, Federasyon Kupası maçında gol attı, Everton tur atladı

Kayserispor sahasında Yeni Malatyaspor'u tek golle geçti

Antalyaspor bu sezon ilk deplasman galibiyetini Göztepe'den aldı

Antalyaspor bu sezon ilk deplasman galibiyetini Göztepe'den aldı
Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK'nin yenilmezlik serisini bitirdi

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK'nin yenilmezlik serisini bitirdi
Çaykur Rizespor, Denizlispor maçını kazanarak Beşiktaş mağlubiyetini unutturmak istiyor

Çaykur Rizespor, Denizlispor maçını kazanarak Beşiktaş mağlubiyetini unutturmak istiyor