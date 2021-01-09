Cenk Tosun, Federasyon Kupası maçında gol attı, Everton tur atladı
Everton, İngiltere Federasyon Kupası maçında Rotherham United'ı uzatma devreleri sonunda 2-1 yenerek 4. tura çıktı.
İstanbul
Everton, milli futbolcu Cenk Tosun'un bir gol attığı İngiltere Federasyon Kupası maçında Rotherham United'ı uzatma devreleri sonunda 2-1 yenerek 4. tura çıktı.
Goodison Park'ta oynanan Federasyon Kupası 3. tur mücadelesinde Premier Lig takımı Everton, Championship ekibi Rotherham United'ı konuk etti.
Everton, 9. dakikada Cenk Tosun'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Milli futbolcu, bu sezon Everton formasıyla ilk golünü attı. Konuk takım, 56. dakikada Matthew Olosunde'nin golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın normal süresi bu skorla sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.
Mücadelenin 93. dakikasında Abdoulaye Doucoure'nin attığı golle 2-1'lik galibiyete ulaşan Everton, Federasyon Kupası'nda 4. tura yükseldi.
Öte yandan Cenk Tosun'un 86. dakikada bulduğu bir gol ise Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.