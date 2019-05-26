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Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor UEFA Avrupa Ligi'nde

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'i 5. bitirerek gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil etme hakkı kazandı.

Emrah Gökmen,Volkan Kaşik   | 26.05.2019
Yeni Malatyaspor UEFA Avrupa Ligi'nde

Malatya

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında Bursaspor'u konuk eden Evkur Yeni Malatyaspor, karşılaşmayı 2-1 kaybetmesine karşın, puan durumunda aralarında 2 puan fark olan Antalyaspor'un da Fenerbahçe'ye 3-1 kaybetmesiyle ligi 47 puanla 5. olarak tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nı lig şampiyonu Galatasaray'ın almasıyla lig beşincisi Evkur Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ne gitme hakkı elde etti.

Süper Lig'deki ikinci sezonunu geçiren sarı-siyahlı takım, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek. Evkur Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ne ön eleme turlarından başlayacak ve gruplara kalmak için yarışacak. 

Malatya'da 16 yıl sonra Avrupa heyecanı

Malatya, 16 yıl sonra şehrin bir takımının Avrupa kupalarında mücadele etmesinin heyecanını yaşayacak.

Şu anda Malatya 1. Amatör Lig'de yer alan Malatyaspor, 2003-2004 sezonunda Türkiye'yi UEFA Kupası'nda temsil etti. Sarı-kırmızılı takım, İsviçre temsilcisi Basel'e 1. turda elenmişti.

Malatyaspor, yaşadığı ekonomik sorunların ardından 2005-2006 sezonunda Süper Lig'e veda etti. Yeni Malatyaspor, 2016-2017 sezonu sonrasında Süper Lig'e yükseldi. Şehrin 11 yıllık Süper Lig hasretini sonlandıran Yeni Malatyaspor, Avrupa kupası hasretini de bitirdi.

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