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Spor, Futbol

Kayserispor sahasında Yeni Malatyaspor'u tek golle geçti

Süper Lig'in 18. haftasında Hes Kablo Kayserispor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

Ramazan Kaya   | 09.01.2021
Kayserispor sahasında Yeni Malatyaspor'u tek golle geçti

Kayseri

Süper Lig'in 18. haftasında Hes Kablo Kayserispor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. 

8. dakikada sağ kanattan gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında, ceza alanına girmeye çalışan Alibec'e, Semih Kaya'nın müdahalesi sonucu hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi.

9. dakikada Hes Kablo Kayserispor penaltı atışından yararlanamadı. Alibec'in kullandığı penaltı atışında, kaleci Ertaç Özbir topu kornere çeldi.

10. dakikada Campanharo'nun kullandığı korner atışında Semih Kaya, yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

21. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Acquah'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı kornere çeldi.

23. dakikada Alibec'in şutunda, kaleci Ertaç Özbir topu kurtardı.

39. dakikada Ahmed Ildiz rakip yarı sahada serbest vuruş kullandı. Ceza sahası içinde Semih Kaya'nın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

40. dakikada Bülent Cevahir'in soldan ortasında ceza sahasına içinde Adem Büyük'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı, Hes Kablo Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

61. dakikada Yeni Malatyaspor'dan Ahmed Ildiz'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Doğan Alemdar'da kaldı. 

62. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahasına ortasında Hes Kablo Kayserispor savunması topu uzaklaştıramadı. Ndayishimiye'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 

87. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90. dakikada Yeni Malatyaspor'dan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Doğan Alemdar topu kornere çeldi. 

Karşılaşma, Hes Kablo Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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