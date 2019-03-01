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Spor, Futbol

Gol düellosunun kazananı MKE Ankaragücü

Ligin 24. haftasında Antalyaspor-MKE Ankaragücü karşılaşmasını, konuk takım 4-2 kazanmasını bildi.

Sinan Özmüş  | 01.03.2019
Gol düellosunun kazananı MKE Ankaragücü

Antalya

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'a konuk olan MKE Ankaragücü, 4-2'lik skorla maçı kazandı.

2. dakikada gelişen Antalyaspor atağında, Amilton'un ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mevlüt Erdinç, kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Mevlüt Erdinç'in vuruşunda, Altay Bayındır topa müdahale ederek gole izin vermedi.

19. dakikada Antalyaspor karşılaşmada öne geçti. Sağ taraftan kazanılan köşe atışını kullanan Hakan Özmert'in ceza sahasına ortasında, ön direkteki Chico'nun kafa vuruşunda, arka direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

21. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Canteros'un ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Orgill'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'in solundan filelerle buluştu: 1-1

26. dakikada MKE Ankaragücü mücadelede öne geçti. Konuk takımın ani gelişen atağında, sol kanattan ceza sahasına giren Boyd, topu kaleci Boffin'in üzerinden aşırttı. Kaleye doğru yönelen meşin yuvarlağa çizgi üzerinde dokunan Orgill, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 1-2

30. dakikada Antalyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Ceza sahası önünde aldığı topla iki savunma oyuncusunu geçen Nazım Sangare'nin penaltı noktası üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'ın sağından filelerle buluştu: 2-2

41. dakikada MKE Ankaragücü maçta yeniden öne geçti. Pinto'nun ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Boyd'un arka direğe ortasında Orgill, kafayla topu filelere yolladı: 2-3

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk takımın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

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