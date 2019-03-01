Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
İstanbul
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptığı belirtildi. Çift kale maçla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.
Sarı-lacivertlilerin, antrenmandan sonra tesislerde kampa girdiği aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.