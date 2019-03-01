Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptığı belirtildi. Çift kale maçla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Sarı-lacivertlilerin, antrenmandan sonra tesislerde kampa girdiği aktarıldı.