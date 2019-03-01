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Futbol

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ercan Çakar  | 01.03.2019
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır

İstanbul

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptığı belirtildi. Çift kale maçla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Sarı-lacivertlilerin, antrenmandan sonra tesislerde kampa girdiği aktarıldı.

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