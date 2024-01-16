Dolar
30.11
Euro
32.79
Altın
2,039.77
ETH/USDT
2,530.00
BTC/USDT
42,879.00
BIST 100
8,047.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında TFF 2. Lig takımı Kırklarelispor'u 2-0 yenerek son 16 turuna kaldı.

Mutlu Demirtaştan  | 16.01.2024 - Güncelleme : 16.01.2024
Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

İstanbul

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında TFF 2. Lig takımı Kırklarelispor'u 2-0 yenerek son 16 turuna kaldı.

16. dakikada Kırklarelispor, gole yaklaştı. Okan Derici, Denizhan Taşkan'ın ara pasında ceza sahasında topla buluştu. Okan'ın kale sahasına girip yaptığı vuruşta kaleci Emre Bilgin, topu kornere çeldi.

24. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük, tehlikeli geldi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Lasagna'nın yerden vuruşunda kaleci Mızhat Burak Sarı, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

52. dakikada ev sahibi ekip, öne geçme şansını kullanamadı. Lasagna, sol kanattan ceza sahasına girerek topu Serdar Dursun ile buluşturdu. Bu oyuncunun kafa vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

54. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük, golü buldu. Lasagna, sol kanattan topla hareketlenerek savunmanın arkasına sarktı. Lasagna'nın yerden gönderdiği pasla kale sahası önünde topla buluşan Serdar Dursun, ilk vuruşunda kaleci Mızhat Burak Sarı'yı geçemedi. Kaleciden seken topu tamamlayan Serdar, takımını 1-0 öne geçirdi.

84. dakikada ev sahibi takım, farkı ikiye çıkardı. Emir Tintiş'in uzun pasında Güven Yalçın, ceza sahasında topu önünde buldu. Güven, bekletmeden meşin yuvarlağı Serdar Dursun'a doğru gönderdi. Savunmanın hatasını değerlendiren Serdar, önüne düşen topu sert vuruşuyla ağlara yolladı: 2-0.

Maçı 2-0 kazanan VavaCars Fatih Karagümrük, son 16 turuna yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KVKK "T.C. Kimlik Numaralarının İşlenmesi Hakkında Rehber" yayımladı
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personeli 59 gündür aranıyor
Milli Savunma Bakanı Güler: (Pençe operasyonları) Şu an orada olmasaydık, şehirlerimizde daha büyük bedeller ödeyecektik
İğneada'daki 6 kişinin öldüğü selde yıkılan tesisin sahibine 22,5 yıla kadar hapis istemi
Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuğun tedavisi Gaziantep'te sürüyor

Benzer haberler

Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

Jehezkel ve Karzev, PFDK'ye sevk edildi

Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Kırklarelispor'u konuk edecek

Samsunpor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi

Samsunpor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet