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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük, Süper Lig’de İstanbulspor’a konuk olacak

Spor Toto Süper Lig’in 27. hafta mücadelesinde VavaCars Fatih Karagümrük, İstanbulspor’a konuk olacak.

Bozhan Memiş  | 02.04.2023 - Güncelleme : 02.04.2023
Fatih Karagümrük, Süper Lig’de İstanbulspor’a konuk olacak

İstanbul

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda yarın saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde oynadığı son 10 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik alan Fatih Karagümrük, son 2 maçından 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Bitexen Giresunspor deplasmanında 2-0 geriye düşmesine karşın 2-2’yi yakalayan kırmızı-siyahlı takım, geçtiğimiz hafta sahasında Medipol Başakşehir karşısında uzatma dakikalarında bulduğu golle 1 puan aldı.

Geride kalan 24 lig maçında 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi alan Fatih Karagümrük, topladığı 31 puanla 9. sırada bulunuyor.

Andrea Pirlo’nun ekibinde Andre Bertolacci, Otabek Shukurov, Rayyan Baniya, Ebrima Colley ve Lawrence Nicholas sarı kart sınırındaki isimler. Bu oyuncular yarın kart görmesi durumunda, bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

İstanbulspor, topladığı 24 puanla 16. sırada yer alıyor

Bu sezon 24 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 yenilgi elde eden İstanbulspor, topladığı 24 puanla 16. sırada yer alıyor.

Ligde üst üste Arabam.com Konyaspor, Corendon Alanyaspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarından galibiyetle ayrılarak 9 puan toplayan sarı-siyahlı ekip, son maçında ise Beşiktaş'a deplasmanda 3-1 kaybetti.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin ekibinde sol bek Duhan Aksu, sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Beşiktaş maçında cezasını tamamlayan Okan Erdoğan ise yarın takımdaki yerini alabilecek.

Ev sahibi takımda kaleci David Jensen, stoper Mehmet Yeşil, orta saha oyuncuları Onur Ergün, Muammer Sarıkaya ve takımın en gülcü ismi Valon Ethemi, sarı kart sınırındaki isimler. Bu futbolcular, yarın kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek.

İki ekip ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşmış ve İstanbulspor rakibini 2-1 mağlup etmişti.

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