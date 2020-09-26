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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük, Fransız futbolcu Yannis Salibur'u transfer etti

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Fransız sağ kanat oyuncusu Yannis Salibur'u kadrosuna dahil etti.

Ercan Doğan   | 26.09.2020
Fatih Karagümrük, Fransız futbolcu Yannis Salibur'u transfer etti

İstanbul

Fatih Karagümrük Kulübü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, son olarak İspanya'nın Mallorca takımında oynayan 29 yaşındaki Yannis Salibur, ikinci başkan Serkan Hurma'nın katıldığı törenle sözleşmeye imza attı. 

Kulüp kariyerinde ülkesinde Lille, Guingamp ve Saint Etienne gibi takımların formalarını giyen Salibur, Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de görev aldı.

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