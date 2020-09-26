Fatih Karagümrük, Fransız futbolcu Yannis Salibur'u transfer etti

İstanbul
Fatih Karagümrük Kulübü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, son olarak İspanya'nın Mallorca takımında oynayan 29 yaşındaki Yannis Salibur, ikinci başkan Serkan Hurma'nın katıldığı törenle sözleşmeye imza attı.
Kulüp kariyerinde ülkesinde Lille, Guingamp ve Saint Etienne gibi takımların formalarını giyen Salibur, Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de görev aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.