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Spor, Futbol

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'dan Okan Buruk'a övgü

ikas Eyüpspor'un teknik direktör Arda Turan, "Galatasaray’ın muhteşem bir hocası var. Galatasaray tarihine altın harflerle ismini yazdırmış rekorlar kırmış bir Galatasaraylı ve onun uzun süreler görevini sürdürmesini çok isterim." dedi.

Fatih Erel  | 03.12.2024 - Güncelleme : 03.12.2024
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'dan Okan Buruk'a övgü

Riyad

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Futbol Zirvesi'nde AA muhabirine konuşan Turan, son 2 sezonda Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan ve bu sezon da takımını zirvede tutan eski takım arkadaşı Okan Buruk'a övgülerde bulundu.

Sarı-kırmızılı hayalleri hakkında açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın eski futbolcusu Turan, "Galatasaray’ın muhteşem bir hocası var. Galatasaray tarihine altın harflerle ismini yazdırmış rekorlar kırmış bir Galatasaraylı ve onun uzun süreler görevini sürdürmesini çok isterim. Kalıyorsa Okan abi 10- 20 sene orada kalsın, Avrupa’da kupa kazansın. Biz sonuna kadar bunu gönülden destekleriz." değerlendirmesinde bulundu.

Ligin 14. haftasında 2-2 berabere kaldıkları Galatasaray maçına değinen Turan, takımda birçok eksik futbolcu olmasına rağmen beraberlikle sahadan ayrıldıklarını belirterek, "Kendimize ait bir savunma sistemimiz var. Hangi oyuncum oynarsa oynasın bu savunma sistemimizden kopacağımızı düşünmüyorum." dedi.

Maçın gidip geldiği anlar olduğunu hatırlatan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kaybedebilirdik de kazanacağımız fırsatlar da elimize geldi. Eyüpspor olarak insanlara güzel ve heyecanlı maçlar seyrettirmek istiyoruz. Gençlerin, kadınların, insanların oyunu seveceği bir hale getirmek istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Eyüpspor olarak geriye değil, öne doğru adım atan bir takım vardı. Bu da bizim oradan puan almamızı sağladı. Bizim için çok kıymetli bir puan. Ama, bizim hedefimizde gurur ve mutluluk yaşatan özel ve önemli bir maç. Ama hemen önümüze ve işimize bakmalıyız."

Uluslararası düzeyde bir teknik adam olma hayali

Futboldaki yeni teknolojileri ve gelişimleri yakından takip ettiğini ve uluslararası futbol zirvelerine katıldığını belirten Turan, "Global çapta bir futbolcuydum ve teknik direktörlüğümü de global boyutta devam ettirmek istiyorum. Ülkemizde kulüplerin bu tür seminerleri takip etmesi çok önemli. Dünya futbolunun gelişimi bu zirvelerde belli oluyor." dedi.

"Birçok LaLiga, Suudi Arabistan Ligi ve diğer liglerdeki takımlarının yetkilileri buradaydı." diyen Turan, "Futbol ile ilgili fikirler, gelişimler, analizler, datalar, ekipmanlar bu fuarda sergileniyor. Muhteşem bir organizasyon. Bunları yakından takip etmek lazım. Çünkü oyun çok gelişiyor. Bizim de buralarda olmamız çok önemli. Hatta gelecekte daha kalabalık ekiplerle buralara katılmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Futboldaki gelişmeleri takip etmenin önemine değinen Turan, “Gelişmeleri takip etmek lazım. Gelişmelerin peşinden koşmak lazım ama hangi gelişmeyi kendi sistemine uygulayacağın çok önemli." ifadelerini kullandı.

Gelecekteki hayalleri hakkında ise Turan, “İlerde bir gün ligde şampiyonluklar, Avrupa’da şampiyonlar ligi kupasını, milli takımda Avrupa’da kupa kazanmak istiyorum. Bunu çekinmeden söylüyorum. Bu hayal için sonuna kadar çalışacağım. Daha 37 yaşındayım. Allah izin verirse önümde teknik direktörlükte 20-25 senelik bir zaman var. Bu sürede en iyisini yapmaya çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu.

"Antrenman metodunda tekrarın çok önemli olduğunu düşünüyorum"

Futbolcunun gelişiminde tekrar etmenin önemine vurgu yapan Turan, şunları söyledi:

“Tekrardan oyuncunun sıkılmaması lazım. Çünkü başarıya götürecek şey tekrar etmektir. Antrenman metodunda tekrarın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Futbolda hem savunmada hem de hücumda otomatizmin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hangi gelişim sağlanırsa sağlansın hangi antrenman metodu gelirse gelsin tekrarın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tekrar antrenman metodu iyi bir antrenman metodudur. Sayıları, oyuncudan alacağınız fiziki değerleri belirler. Birçok avantajının olduğunu düşünüyorum. “

"Suudi futbolu çok ilerliyor"

Dünya Futbol Zirvesi için geldiği Suudi Arabistan’daki futbol yatırımları hakkında konuşan Turan, şunları ifade etti:

“Suudi futbolunun gelişimi muhteşem seviyede. Statlar muhteşem, ülkeye gelen oyuncular, teknik direktörler muhteşem. Bence Suudi futbolu çok ilerliyor ve yakın zamanda dünya futboluna yön verebilecek seviyede. Bu gelişimle rekabet ederken de örnek almak lazım. Rekabet ederken de örnek alınabilir. Bunun Suudi futbolu için de geçerli olduğunu düşünüyorum. “

Suudi Arabistan kulüplerinin yüksek bonservisli üst düzey yabancı futbolcu transferleri hakkında ise Turan, “Maddi olarak bazı dengeleri sağlayamayabiliriz. Ama statlar, tesisleşme ve süreklilik konusunda Suudi futbolundaki gelişmelerdeki birçok şeyi örnek alabiliriz diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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