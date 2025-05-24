Eyüpspor, sahasında Antalyaspor'u 2-1 yendi

Istanbul
40. dakikada Eyüpspor öne geçti. Ceza sahası içinde Yalçın Kayan ile Bünyamin Balcı arasındaki ikili mücadelede seken topu göğsüyle önüne alan Thiam, penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
42. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Tayfur Bingöl'ün ara pasında ceza sahasına giren Thiam'ın yerden çıkardığı şutta meşin yuvarlağı kaleci Abdullah Yiğiter çeldi. Ampem, dönen topu ceza sahası çizgisi üzerinde bekletmeden tamamlayarak filelerle buluşturdu: 2-0.
51. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Safuri'nin sağdan kullandığı kornerde Samudio, ceza sahası içinde kafa vuruşunu yaptı. Melih Kabasakal, kale çizgisi üzerinde topu uzaklaştırarak gole izin vermedi.
72. dakikada Safuri'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı şık vuruşta kaleci Muhammed Birkan Tetik, topu kornere çeldi.
87. dakikada Onvo Antalyaspor, farkı 1'e indirdi. Kaleci Muhammed Birkan Tetik'in kısa pasında ceza sahası önünde Hamza Akman topu kontrol etti. Safuri'nin baskısı sonucundan Hamza'nın topu kaybetmesinin ardından meşin yuvarlağı Gaich önünde buldu. Gaich, ceza sahası dışı sağ çaprazda yerden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.
ikas Eyüpspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Bu sonuçla ligde 15. galibiyetini alan Eyüpspor, puanını 53'e çıkardı. Süper Lig'de 8 beraberlik, 13 yenilgi yaşayan eflatun-sarılı ekip, 38. ve son haftayı bay geçecek.
15. mağlubiyetini yaşayan Antalyaspor ise 44 puanda kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.