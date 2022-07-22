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Spor, Futbol

Eyüpspor, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'i transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Emre Doğan   | 22.07.2022
Eyüpspor, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'i transfer etti

İstanbul

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan görüntülü paylaşımda, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki hücum oyuncusunun transfer edildiği duyuruldu.

Kariyerine Ajax'ta başlayan Babel, Liverpool, Hoffenheim, Kasımpaşa, Al-Ain, Deportivo, Beşiktaş, Fulham ve Galatasaray'da forma giydi.

Hollandalı oyuncu, geçen sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 42 maçta 3 gole imza attı.

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