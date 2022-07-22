Eyüpspor, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'i transfer etti

İstanbul
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan görüntülü paylaşımda, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki hücum oyuncusunun transfer edildiği duyuruldu.
Kariyerine Ajax'ta başlayan Babel, Liverpool, Hoffenheim, Kasımpaşa, Al-Ain, Deportivo, Beşiktaş, Fulham ve Galatasaray'da forma giydi.
Hollandalı oyuncu, geçen sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 42 maçta 3 gole imza attı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.