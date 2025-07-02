Eyüpspor, Bosna Hersekli futbolcu Mujakic'i kadrosuna kattı

İstanbul
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki stoperin kiralık transferi için Sırbistan temsilcisi Partizan ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
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2022-2024 yıllarında MKE Ankaragücü'nde forma giyen Mujakic, Süper Lig'de çıktığı 68 maçta 1 gol kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.