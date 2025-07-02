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Spor, Futbol

Eyüpspor, Bosna Hersekli futbolcu Mujakic'i kadrosuna kattı

ikas Eyüpspor, Bosna Hersekli futbolcu Nihad Mujakic'i renklerine bağladı.

Emre Doğan  | 02.07.2025 - Güncelleme : 02.07.2025
Eyüpspor, Bosna Hersekli futbolcu Mujakic'i kadrosuna kattı

İstanbul

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki stoperin kiralık transferi için Sırbistan temsilcisi Partizan ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

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2022-2024 yıllarında MKE Ankaragücü'nde forma giyen Mujakic, Süper Lig'de çıktığı 68 maçta 1 gol kaydetti.

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